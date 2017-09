Espectacular triomf de Marc Màrquez, que recupera el lideratge del Mundial

Marc Màrquez ha protagonitzat aquest migdia una espectacular victòria en el Gran Premi de San Marino en superar en els últims metres a Danilo Petrucci, amb el qual ha mantingut una gran batalla en les últimes voltes. Amb aquest triomf el de Cervera torna a liderar el Mundial empatat a punts amb Andrea Dovizioso, encara que el primer lloc és seu pel seu major nombre de victòries.

Màrquez, que sortia tercer per darrere de Maverick Viñales i Dovizioso, s’ha mantingut sempre en les posicions davanteres des de l’inici de la cursa en el circuit de Misano. Després de posar-se el semàfor en verd, Jorge Lorenzo ha pres ràpidament el cap de la carrera, seguit per Marc, Dovizioso i Petrucci, mentre que Viñales ha sortit malament i mai no s’ha trobat còmode al llarg de la prova. El primer terç de la carrera semblava anunciar una victòria fàcil de Lorenzo, però just llavors el balear ha caigut i s’ha vist obligat a abandonar. A partir d’allà, s’ha format un grup davanter amb Màrquez, Petrucci i Dovizioso, però en l’equador de la prova Petrucci s’ha consolidat al primer lloc seguit per Marc, mentre Dovizioso quedava una mica despenjat. Els tres pilots han mantingut aquestes posicions sense canvis durant mitja carrera, però a falta d’un parell de voltes per al final el de Cervera ha pressionat Petrucci, a qui ha acabat avançant just en la recta de la línia de meta. Dovizioso ha completat el podi i està empatat a punts amb Màrquez al capdavant del Mundial.