La Damm s’adjudica la setena edició del Memorial Joan Miró a Mollerussa

El CF Damm es va adjudicar la setena edició del Trofeu Joan Miró d’alevins a Mollerussa a l’imposar-se a la final al Saragossa per 1-3, en un partit molt disputat en el qual el conjunt barceloní va vèncer per ofici i en què es van veure jugades de gran qualitat. El torneig, que es disputa en memòria del que va ser president del Mollerussa, recordat per haver portat el club a Segona A, va reunir un total de dotze equips, distribuïts en dos grups de sis. A la fase prèvia, que es va disputar ahir al matí, Saragossa, AEM, Damm i Gimnàstic Manresa van aconseguir encapçalar els dos grups i, a la tarda, es van batre entre ells a les semifinals.

Així, la Damm va arribar a la final al superar el Gimnàstic de Manresa per 1-0, mentre que el Saragossa ho va fer a l’imposar-se a l’AEM per 4-0. A la final de consolació, l’AEM es va veure superat pel Gimnàstic, que li va endossar un 4-0. L’AEM va ser, doncs, l’equip lleidatà més ben classificat, seguit del Mollerussa A, que va ser sisè, el Lleida Esportiu, que va ser novè, el Mollerussa B, que va ser onzè, i el Balàfia, que va quedar en últim lloc.

El torneig es va disputar a les instal·lacions del Mollerussa, que van acollir una gran quantitat de públic en una jornada en què va destacar l’esportivitat.