Bronze de Chourraut a la Seu

La basca establerta a l’Alt Urgell aconsegueix la tercera plaça en K1 en l’última cita de la Copa del Món || La lleidatana Marta Martínez, llastada per una penalització, acaba a la desena posició

La palista basca Maialen Chourraut, establerta a la Seu, va aconseguir ahir la medalla de bronze en K1 a l’última cita de la Copa del Món d’eslàlom, que es va disputar durant el cap de setmana al Parc Olímpic. Chourraut, or als Jocs de Rio, va acabar tercera en una emocionant final en la qual es va imposar l’alemanya Ricarda Funk, guanyadora de la Copa del Món. Per la seua banda, l’australiana Jessica Fox, plata dissabte en C1, es va penjar el mateix metall. “Estic molt contenta. Em va molt bé per a la recta final, de cara al Mundial