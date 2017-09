‘Hat-trick’ d’Allepuz davant del Magraners

El Magraners va patir una dura derrota davant del Puigvertenc, que des de la meitat de la primera part ja va començar dominant el joc. El primer gol del Puigvertenc es va anotar en el minut 27 gràcies a Pulido, i fins a dos gols més va sumar l’equip visitant durant la primera part. Encara que el Magraners va provar de recuperar-se, la intensitat del Puigvertenc no ho va permetre i l’equip local va encaixar un nou gol en el 50, d’Allepuz, que es va erigir com el màxim golejador del matx, sent protagonista de tres gols anotats pel Puigvertenc. L’últim gol del visitant va arribar en el minut 73 i va consolidar la victòria del Puigvertenc contra el Magraners.