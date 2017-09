L'Audiència Nacional permet a Rosell pagar dos empleades i les seues hipoteques

L’expresident del FC Barcelona roman a la presó acusat de blanqueig

L’Audiència Nacional ha acordat desbloquejar parcialment els comptes de l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, a presó acusat de blanqueig, per fer front als sous de dos empleades, una de la llar i una altra auxiliar administrativa, als pagaments de dos hipoteques i impostos pendents.

En una interlocutòria, la secció tercera de la Sala Penal de l’Audiència Nacional estima parcialment un recurs de Rosell contra el bloqueig dels seus comptes, que acumulen gairebé 10 milions d’euros, i dels seus béns immobles, valorats en 13,7 milions d’euros.

La defensa de Rosell al·legava en el recurs que aquests 23,7 milions d’euros que sumen els béns bloquejats superen en gairebé 10 milions la quantitat que suposadament va blanquejar (14,9 milions) amb la venda dels drets audiovisuals de partits de la selecció brasilera de futbol.

En un recurs anterior davant de la jutgessa que investiga el cas, Carmen Lamela, la magistrada li va denegar el desbloqueig de part dels béns embargats perquè la multa que podria portar la seua actuació delictiva podria assolir els 58,3 milions d’euros, una quantitat molt superior a la relativa als béns embargats a Rosell.

La jutgessa va prendre aquesta decisió en considerar que l’expresident del Barça acumula més de 10 milions d’euros a l’estranger, concretament al Regne Unit, Irlanda, Luxemburg i Suïssa.

Després de la negativa, Rosell va insistir a la Sala en què es desbloquegessin els comptes d’algunes de les seues societats per atendre algunes despeses, concretament el pagament de les nòmines d’una empleada de la llar i d’una auxiliar administrativa, així com altres obligacions fiscals i dos hipoteques.

Ara el tribunal de la secció tercera considera en una interlocutòria que cal mantenir el bloqueig als comptes de les societats TOC, TEC i Iniciatives, si bé accepta desbloquejar diners per a les nòmines, ja que considera que aquestes dos empleades són necessàries per a la família i per mantenir les diferents societats de Rosell.

També accepta que amb els diners desbloquejats es paguin les hipoteques i els impostos en considerar que aquests immobles estan llogats i generen ingressos que es compensarien amb els diners destinats a aquests pagaments.

A presó des del passat 25 de maig, Rosell està acusat de quedar-se amb 6,5 milions d’euros de la venda de drets audiovisuals de partits de la selecció brasilera de futbol, una actuació per la qual se li imputa els delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

L’Audiència Nacional va desestimar per tercera vegada el passat 8 de setembre el recurs d’excarceració de l’expresident blaugrana en manifestar que persisteix risc de fuga i perquè, des que es va iniciar la investigació, s’han practicat diligències que apuntalen els indicis contra ell.