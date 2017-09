Victòria i ‘play-off’

El Lleida derrota el Penya Esportiva amb dos gols de Nierga, manté la imbatibilitat i s’enfila a la quarta posició de la taula || L’equip d’Albadalejo va patir al final després del gol dels eivissencs al minut 87

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Lleida ja està en zona de play-off. L’equip de Gerard Albadalejo es va imposar ahir per 2-1 al Penya Esportiva de Santa Eulària, de manera que manté la imbatibilitat en aquest inici de temporada –després de quatre jornades de Lliga i dos rondes de la Copa del Rei– i s’enfila fins a la quarta posició, amb 8 punts, a l’encadenar la segona victòria. El triomf davant de l’equip d’Eivissa no va ser fàcil. Però el Lleida va treballar bé el partit, va jugar un bon futbol en molts minuts, tot i que encara li queda trobar solucions per a