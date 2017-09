Ricard Pastó i Eva Ribalta guanyen la Cursa de la Diada

La clàssica carrera de Térmens, que va arribar ahir a la 31a edició, va tenir 800 participants || La prova estrena una modalitat per parelles

Ricard Pastó i Eva Ribalta, tots dos del Xafatolls de Mollerussa, van ser els guanyadors ahir de la Cursa de la Diada de Térmens, una de les més veteranes del calendari atlètic lleidatà i que complia la 31a edició. La prova, organitzada per l’associació Amics de la Cursa de la Diada de Térmens (ACUDIT) i l’ajuntament de Térmens, és puntuable per a la Lliga Ponent Eurosomni i va comptar, entre totes les activitats, amb uns 800 atletes. A més de la carrera, sobre una distància única de deu quilòmetres, es van celebrar curses infantils, una caminada i, com a novetat, una carrera per parelles.

Pel que fa a la categoria masculina, Ricard Pastó va aconseguir la victòria amb autoritat, al firmar un temps total de 33.12. La segona posició va ser per a Xavier Sahuquillo, del CA Borges, que va parar el crono en els 35.28, i va completar el podi Ramon Carulla, de La Guineu, que va ser tercer amb un temps de 35.52.

Quant a la categoria femenina, la victòria va ser per a Eva Ribalta, també del Xafatolls, que va fer un temps de 39.47, en una arribada molt ajustada amb Rosamari Carulla (Logiesport-La Guineu), vigent campiona de la Lliga Ponent i que va fer un temps de 39.54, només 7 segons més que Ribalta. El tercer lloc va ser per a Luz Moreno (Clos Pons Thai Runners), amb 42.51.

En relació amb la nova cursa per parelles, que era per relleus, van guanyar Jesús i Josep Ramon, del Xafatolls, i hi van competir un total de vint-i-cinc parelles. La prova va tenir el seu vessant solidari, ja que cada participant aportava un euro, destinat a lluitar contra les malalties infantils.