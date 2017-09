Un Actel Lleida més versàtil

Amb l’arribada de Tim Derksen, el fitxatge del qual es va fer oficial ahir, Comenge completa una plantilla que il·lusiona || El nord-americà, que ja es va entrenar, pot fer tant d’escorta com d’aler

L’Actel Força Lleida ja té la plantilla 2017-2018 completa, després de formalitzar ahir el fitxatge del nord-americà Timothy Bo Derksen, de 24 anys i 1,90 metres d’alçada, un jugador que dotarà de més versatilitat l’equip per la seua capacitat per jugar tant d’escorta com d’aler. Derksen, que ha firmat per una temporada, com ja va anunciar SEGRE diumenge passat, arriba procedent del Marín, amb el qual es va convertir la temporada passada en el tercer màxim anotador de la LEB Or, amb una mitjana de 18,2 punts per partit, i en el tercer més ben valorat de tota la Lliga, amb 17,8 punts de mitjana. “Estem molt contents amb el seu fitxatge, perquè era el que buscàvem: un jugador que ens pogués donar aquesta versatilitat de jugar tant de 2 com de 3. Hem vist vídeos de la seua etapa universitària en què anava més al 2 que al 3; en canvi, l’any passat va anar al revés al Marín, on jugava més de 3 que de 2, amb situacions al pal curt i amb penetracions i amb poc joc de pilota a terra i de bloqueig directe, situacions que sí que va ser capaç de fer en la seua etapa universitària. A més, parlant amb ell, es veu capacitat i il·lusionat per fer-ho”, va explicar el tècnic, Borja Comenge, que va destacar també les seues característiques físiques, que “li permeten defensar en totes dos posicions, cosa que ens fa millorar el nivell atlètic de l’equip i ens donarà una cosa diferent del que teníem fins ara”, va apuntar.

Derksen es va decantar finalment per l’oferta lleidatana, després que els tràmits per aconseguir el passaport italià i així deixar d’ocupar plaça d’extracomunitari s’hagin retardat més del compte. “Hem tingut la sort de fitxar un jugador per menys del que costa, encara que la seua clàusula de sortida –és la totalitat del contracte– és assequible, però no tant com ho era la de Luka Rupnik”, va apuntar Comenge, que espera que no es repeteixi la mateixa història que amb el base eslovè, si bé no ho descarta, a causa de la seua qualitat i la possibilitat de ser comunitari a començaments de l’any que ve.



El jugador de Tucson (Arizona) es va entrenar ahir mateix després d’unes divuit hores de vol. “Ara ja tenim la plantilla completa i toca aprofitar al màxim els partits que vénen i que ens aniran molt bé per acabar d’adaptar la plantilla i, especialment, Tim. Tant de bo puguem guanyar el Prat (el dia 20, a Torrefarrera) per poder sumar un altre partit de qualitat a la pretemporada, que seria la final de la Lliga Catalana (el 24 de setembre, a Reus).” L’equip lleidatà s’entrenarà tota la setmana per preparar el Trofeu Ciutat de Lleida, que es disputarà diumenge al Barris Nord davant de l’Osca.

El Cadí s’enfronta avui al Mann-Filter al Barris Nord

El pavelló Barris Nord acollirà aquesta nit (20.30 hores) un partit de primer nivell entre el Cadí la Seu i el Mann-Filter de Saragossa, dos equips de la Lliga Femenina de bàsquet. Serà el tercer partit de pretemporada per al renovat equip urgellenc, ara dirigit per Bernat Canut. Fins ara s’ha enfrontat a dos rivals francesos: davant del Tolosa, al qual va vèncer, i dissabte passat davant del Tarbes, contra el qual va perdre.