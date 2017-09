ICG renova el patrocini amb el Llista i augmenta l’ajut

Farà aportacions extres per cada eliminatòria europea que superi l’equip

© Llista i ICG Software Lleida van firmar ahir l’acord per sisè any consecutiu.

El Llista i l’empresa lleidatana ICG Software Lleida van firmar ahir la renovació del patrocini per una temporada més. Serà la sisena consecutiva que les dos entitats estaran vinculades –la relació va començar el 2012– i aquesta vegada amb un increment en la dotació econòmica, que anirà destinada íntegrament a la sufragar els costos de jugar a la Copa CERS. Al contracte que ahir van firmar els dos presidents, Enric Duch, del Llista, i Andreu Pi, d’ICG, s’estipulen unes quantitats fixes per cada eliminatòria europea que vagi superant l’equip llistat, que el proper 23 de setembre coneixerà el rival amb què debutarà en el retorn a la segona competició continental.

Amb aquesta aportació extra, de la qual no es va revelar l’import, més el compromís que tant Paeria com Diputació han adquirit d’augmentar la subvenció anual, segons va confirmar el mateix Duch, el club podrà cobrir el pressupost previst per aquesta temporada, que està xifrat en 210.000 euros, 30.000 més que la passada i que corresponen a la competició europea. “Estem molt satisfets amb aquest nou acord, perquè sense empreses com ICG ara no seríem on som”, va apuntar el president llistat.

Andreu Pi, per la seua part, va enaltir la tasca dels dirigents del Llista, sobretot pel que fa a la gestió econòmica. “Recolzar un club que té deutes no dóna bona imatge, al contrari del que és el Llista, tot un exemple de gestió. Mentre segueixi com a president d’ICG, continuarem recolzant el club”, va afirmar en aquest sentit Pi.

Enric Duch, per la seua banda, va reconèixer que “tenir el pressupost pràcticament cobert ens dóna molta confiança, i més quan el nostre club no està professionalitzat i els que estem al capdavant li dediquem hores que podríem estar disfrutant amb les nostres famílies”, mentre va destacar la imatge que ara ofereix el club en tots els aspectes.

D’altra banda, el club haurà de comprar dos marcadors per a les possessions de 45 segons com obliga la reglamentació de la Copa CERS.