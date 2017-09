L'esport d'elit reclama més reconeixement per al gènere femení

Critiquen que l’esport femení mai no serà igual al masculí perquè no ven ni omple pavellons

L’extennista Magüi Serna, l’exbasquetbolista Rosi Sánchez, l’extriatleta Patricia Díaz i la jugadora de padel Marta Marrero -a través de Skype- van reclamar a Las Palmas de Gran Canària un protagonisme més gran per al gènere femení perquè, segons la seua opinió, "encara queda molt per fer".

Aquestes esportistes d’elit van intervenir a la taula rodona 'La dona d’avui en l’esport professional’, que s’emmarca dins dels actes de la setena edició de l’Open de Pádel Barceló i que va moderar la periodista Pilar Rumeu.

La trobada també va comptar amb els periodistes Ignacio Sánchez Acedo i Rafael León, el gerent de l’Institut Insular d’Esports de l’ajuntament, Alfredo Gonçalves, i el director general i el comercial de la firma hotelera a les Canàries, Ángel Esquinas i Juan Francisco Hernández, respectivament.

Rosi Sánchez, coordinadora dels equips femenins de base del Herbalife Gran Canaria de bàsquet, va ser taxatiu en respondre afirmativament a la pregunta de si considerava que hi continuava havent avui dia discriminació a l’esport o s’havia avançat en aquest aspecte.

"L’esport femení mai no serà igual al masculí perquè no ven ni omple pavellons. La selecció espanyola femenina de bàsquet va ser campiona d’Europa i només va ser portada un dia i, a més, les jugadores són fora del país perquè a Espanya no se’ls considera. Sempre seguirem darrere dels homes", va asseverar.

Magüi Serna, que va obrir l’acte recordant que amb només 13 anys va marxar de l’illa per perseguir el somni de ser tennista professional, va recordar que per assolir-lo va haver de recórrer "un camí molt difícil".

"Vaig viure una experiència molt bonica i dura que avui ja no és obligatòria gràcies a les meravelloses instal·lacions que hi ha a les Canàries", va dir Magüi, que d’altra banda va assegurar que "en els últims anys hi ha un reconeixement més important a les dones esportistes, encara que si ocupen portades és bàsicament pels èxits que aconsegueixen".

La també extennista i avui rellevant jugadora de pàdel Marta Marrero ha assenyalat que fins els 18 anys va entrenar a Gran Canària, en una etapa de la qual guarda grats records malgrat el handicap que suposa residir en una illa per a un esportista d’elit.

Mentrestant, Rosi Sánchez va revelar que era "una futbolista molt bona" i que es va iniciar tard en el món del bàsquet, on gràcies a la seua capacitat de treball va realitzar una exitosa carrera.

"Vaig començar com a basquetbolista als 15 anys. Des de la Península em deien que si em quedava a l’illa no aniria a la selecció, però sóc molt tossut i em vaig quedar i vaig ser internacional. Avui em sento molt orgullosa de ser una de les jugadores canàries que més ha vestit la samarreta del seu país i de ser un referent a les illes", va assegurar.

La restant integrant de la taula rodona, Patricia Díaz, es va mostrar encantada de compartir tertúlia amb unes altres dos dones que van ser els seus ídols -Marta Marrero el segueix sent-, i va revelar que es va iniciar als 19 anys en el triatló, disciplina que desconeixia i a què es va incorporar després del seu pas per la natació.

"El triatló va ser per a mi un descobriment i vaig brillar per la meua perseverança. Els meus patrocinadors van ser els meus pares, encara que avui existeixen associacions com Empodérate amb l’Esport al qual donen suport a les esportistes," va indicar, mentre que per la seua part Marta Marrero va lamentar que "si no ets a dalt és difícil que una empresa aposti per tu".

Rosi Sánchez, finalment, va demanar als responsables de la secció esportiva dels diaris que siguin "valents", perquè les dones "apareguin més a les portades".