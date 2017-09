Timothy Derksen passa la revisió mèdica i espera debutar contra l’Osca

Timothy Derksen, l’última incorporació de l’Actel Força Lleida per a aquesta temporada, va superar ahir la protocol·lària revisió mèdica i confia a jugar els primers minuts diumenge vinent davant l’Osca, al Trofeu Ciutat de Lleida, que servirà a l’equip de Borja Comenge de presentació davant de l’afició. El nord-americà, de 24 anys i que ahir va completar el segon dia d’entrenament, va assegurar estar bé físicament. “Sóc fill d’entrenador i m’he entrenat pel meu compte aquestes setmanes per mantenir-me en forma, així que amb els pocs partits de pretemporada que ens queda i els entrenaments crec que aviat adquiriré l’estat físic que ara tenen els meus companys i així ajudar l’equip a guanyar”, va afirmar Derksen.

“Només han passat 24 hores però estic molt content i il·lusionat de ser aquí. He fet un parell d’entrenaments i he comprovat que aquí s’entrena molt dur i que els entrenadors donen molta importància als petits detalls que en el món del bàsquet et fan guanyar partits. Crec que ens divertirem molt”, va concloure el d’Arizona.