La Matxicots omple Rialp

La prova, que es disputa aquest cap de setmana i ofereix diversos recorreguts, atreu 850 atletes || L’ajuntament calcula en uns 50.000 € l’impacte econòmic

La Rialp Matxicots, que aquest cap de setmana celebra la vuitena edició com una de les proves més atractives i valorades del calendari, omplirà aquesta localitat del Pallars Sobirà i altres localitats pròximes amb els 850 participants que han depassat les previsions dels organitzadors. “La inscripció es va tancar en 700 atletes, però van seguir arribant moltes peticions i, al final, l’hem ampliat en 150 més”, explicava ahir el director tècnic de la prova, Jordi Marco, durant la presentació, que va tenir lloc a la Diputació.

L’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, va destacar que no es tracta d’“una cursa més”, ja que “tota la gent de Rialp i de la comarca la sent seua, com demostren els 200 voluntaris que participen en l’organització”. Sabarich va afegir que durant tot el cap de setmana s’espera “la presència d’entre 2.000 i 2.500 persones, entre acompanyants d’atletes i visitants”, que omplen “hotels, allotjaments rurals i apartaments turístics”, de manera que l’ajuntament calcula que l’impacte econòmic que suposa la prova és d’“uns 50.000 euros, com a mínim”.

Aquesta prova ofereix diverses distàncies: una Trail de 57 quilòmetres i 4.800 metres de desnivell positiu; una Mitja de 23 quilòmetres i 1.350 metres; una Combinada de 80 quilòmetres i 6.150 metres, i una caminada de 12 quilòmetres i 800 metres.

“La novetat és que la Combinada es farà en dos etapes”, va destacar Marco. Al llarg del cap de setmana, també s’organitzen diverses activitats paral·leles pensades per als nens i acompanyants