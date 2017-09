El Barça anuncia ingressos de 897 milions d’euros, 189 milions més que l’any passat, a causa del traspàs de Neymar || El presentarà a l’Assemblea el 21 o 22 octubre

El FC Barcelona va anunciar ahir un pressupost rècord de 897 milions d’euros per a la temporada 2017-2018, uns ingressos motivats pel pagament de 222 milions procedent del PSG francès, que es va fer càrrec de la clàusula de rescissió de Neymar. La xifra és històrica per al Barça i augmenta en 189 milions el pressupost del curs passat, en el qual l’entitat blaugrana va aconseguir uns beneficis de divuit milions d’euros. El portaveu del club, Josep Vives, no va voler detallar els detalls del pressupost, que se sotmetrà a votació a l’Assemblea de Compromissaris que se celebrarà al Palau