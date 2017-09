Marc Màrquez afirma a Lleida que la lluita estarà oberta fins a l’última carrera || “És el Mundial més divertit i més difícil dels últims anys”

El pilot lleidatà Marc Màrquez va afirmar ahir a Lleida que el títol de MotoGP no es decidirà fins al Gran Premi del País Valencià, l’última carrera de l’any, a causa de la gran igualtat existent en la lluita pel liderat que el de Cervera va recuperar diumenge, després d’una lliçó de pilotatge magistral a Misano (Itàlia). “València decidirà el títol, crec que sí. Després de Misano, s’han anat definint més els rivals i crec que ara mateix els més perillosos són Dovizioso i Viñales. La distància entre el primer i el tercer és de només 16 punts, que no és res, de manera que des del nostre box intentarem seguir fent les coses bé”, va assenyalar el campió del món. El pilot va fer aquestes declaracions durant la visita a les oficines centrals de Rodi Motor Services, una empresa que li dóna suport des de l’inici de la seua carrera. “Sempre m’han ajudat, és una relació basada més que res en l’amistat”, va dir Marc, que va anar-hi acompanyat del seu mànager, Emili Alzamora, però no va poder-hi assistir el seu germà Àlex, en repòs absolut després de fracturar-se la pelvis a San Marino.

Marc es va mostrar optimista a poder revalidar el títol de MotoGP, que seria el quart i segon consecutiu a la màxima categoria, i el sisè en tota la seua carrera. “Estàvem fent unes carreres molt bones, fins que va arribar el trencament de motor de Silverstone, però l’important és que hem tornat a guanyar i tornem a liderar el Mundial”, va subratllar.

Sobre l’emocionant campionat que s’està vivint aquest any, va comentar: “Sí, és un Mundial molt divertit per als aficionats, però molt difícil per als pilots, perquè hi ha pressió i no pots fallar. A Misano, es veia que Dovizioso, Maverick i jo anàvem amb peus de plom.”