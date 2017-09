Demanen més facilitats per adquirir el carnet del Lleida

Proposen fer-ho per internet i el club diu que l’any que ve es farà amb QR

Aficionats del Lleida consultats per aquest diari consideren que el club hauria de donar més facilitats per obtenir el carnet d’abonat i lamenten principalment que no sigui possible treure’l els dies de partit. El club, per la seua banda, considera que, a més de l’assistència presencial a les oficines de l’entitat, els aficionats disposen de diverses opcions per aconseguir-lo i que, la temporada vinent, també serà possible renovar-lo a través del codi QR que s’ha incorporat aquesta temporada al carnet. L’entitat també explica que no li és possible despatxar-los els dies de partit per qüestions informàtiques.“L’horari laboral em coincideix amb