Linyola, debut històric

L’equip del Pla d’Urgell s’estrena demà a Dénia (18.00 hores) en la categoria de bronze || Jugarà els partits a Mollerussa mentre s’adequa el seu pavelló

El FS Linyola viurà demà un esdeveniment històric. Debutarà a la Segona divisió B, la categoria de bronze del futbol sala estatal, i ho farà a la pista del Dénia (18.00). “Estem molt il·lusionats, no podíem ni imaginar que podríem arribar a jugar en aquesta categoria”, expliquen des de la junta directiva del club, que es pren la temporada sense pressió, conscients de l’elevat nivell esportiu que s’hi trobaran. “Ens ho prenem com un premi al treball que hem fet aquests últims anys. Es tracta de gaudir-ne i d’aprendre. De segur que serà una experiència molt enriquidora.” Encara que la d’aquest cap de setmana és la segona jornada, per al Linyola serà el primer partit, ja que el que havien de disputar el cap de setmana passat a casa, davant del Mataró, s’ha ajornat fins al 6 de desembre, a petició de l’equip barceloní.

El club, que compta amb un pressupost d’entre 35.000 i 40.000 euros, ha reforçat la plantilla amb tres fitxatges, a més d’incorporar a l’staff tècnic Xavier Molins, que formarà tàndem amb l’entrenador de l’ascens, Marc Escolà. Les incorporacions són les d’Alin Neru, que procedeix del Futsal Lleida Restaurant Lo Caragol; Joan Marc Alís, del Castellciutat, i Siddhart Candeme, del Benavarri.

El salt de categoria obliga a fer reformes al pavelló, ja que la superfície de formigó no està homologada per a la Segona B. Mentre durin les obres d’adequació, l’equip jugarà els partits com a local a Mollerussa. “Estem molt agraïts tant a l’ajuntament de Linyola, per l’esforç que farà, com al de Mollerussa, per permetre’ns jugar allà.” El de demà és el desplaçament més llarg, que faran amb cotxe: “Sortirem a les 08.00, hi arribarem i a jugar.”