Bon debut del Vila-sana

S'imposa a l'Sferic de Terrassa en l'estrena a la Copa Penedès || Després de guanyar la Supercopa, disputava el primer partit contra un equip d'OK Lliga

El Club Patí Vila-sana es va imposar 1-3 a l’Sferic Terrassa en el debut a la Copa Penedès. A la primera part, l’equip lleidatà va tenir dificultats per adaptar-se a les característiques de la pista egarenca, però va aconseguir emportar-se un gol de renda al descans, l’aconseguit per Mar Franci (0-1) al minut 17. A la represa, el Vila-sana va fer valer la seua bona forma física i va ser molt superior al rival, que no va aconseguir atansar-se a la porteria lleidatana en els primers nou minuts d’aquest segon període. Malgrat tot, en una jugada aïllada, l’Sferic va aconseguir