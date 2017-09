El Balaguer cau en l’afegit

Els de la capital de la Noguera van tornar a deixar escapar punts al seu camp i durant els últims minuts || Un gol de penal i un després d’un córner van neutralitzar el gol inicial d’Adrià

El Balaguer va sumar la segona derrota consecutiva al seu camp, al perdre contra el Borges la setmana anterior, davant d’un fluix Martinenc que va arribar dos vegades en els últims deu minuts i es va emportar injustament la victòria (1-2). Tots dos equips van sortir amb molt respecte al rival, sense arriscar, ja que cap dels dos ha començat la temporada de manera positiva. El Balaguer, que encara no ha guanyat, suma tan sols un punt en aquestes tres primeres jornades de Lliga. Ja sigui per la necessitat de la victòria o per la por d’encaixar, els locals van