El Raimat Golf Club acollirà 120 jugadors en la segona Ryder Cup ICG-Atlas

Actualitzada 18/09/2017 a les 17:34

El pròxim dijous, amb personalitats del món empresarial, esportiu, la política i la comunicació

© La presentación de la segunda Raimat Golf Club. Lleonard Delshams

El Raimat Golf Club de Lleida acollirà el pròxim dijous 21 de setembre la Ryder Cup ICG –Atlas, que reunirà un total de 120 jugadors entre amateurs, socis del club i personalitats procedents del món empresarial, esportiu, la política i la comunicació. El president del Grup ICG, Andreu Pi, i el d’Atlas Energia, Josep M. Solanes, acompanyats del president del Raimat Golf Club, Josep Ramon Gabàs, han explicat que aquest torneig va néixer amb l’objectiu de ser un nou esdeveniment esportiu de referència per enfortir i potenciar Lleida en la pràctica de tornejos de golf de rellevància.



Aquesta és la segona vegada que Lleida acull un torneig d’aquestes característiques. La competició enfronta dos equips formats per 60 jugadors cadascun. En aquesta edició estaran representats per dos capitans professionals: per part d’ICG Software, Gerard Piris, i per part d’Atlas energia, Toni Farreras.



Entre els convidats hi ha, entre d’altres, el representant de futbolistes Josep M. Minguella i l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias.