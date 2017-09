Els germans Carulla, primers a la Cursa Aspros

Ramon i Rosamari s’imposen als 10 km

Ramon i Rosamari Carulla (La Guineu) es van imposar en la quarta edició de la Cursa Aspros, que per primera vegada es va celebrar al Parc de l’Aigua, a la prova llarga de l’esmentada carrera, de 10 quilòmetres i en la qual van participar 63 corredors. En categoria masculina, Ramon Carulla va vèncer amb 35:26, seguit en segon lloc per Àlex Salinas (Aitona), que va fer 35:55, i en tercer lloc per Marc Aranda (Xafatolls), que va travessar la meta amb un temps total de 36:15. En dones, Rosamari Carulla va aconseguir un crono de 30:03, superant Luz Moreno (42:11) i Elisa Lladós (43:04), totes dos del Clos Pons, que van finalitzar en segon i tercer lloc. En la prova curta, de 5 quilòmetres i que va comptar amb 87 participants, Guillem Farran (Aspros) es va imposar en la modalitat masculina (18:26), seguit, a 7 segons, per Joan Coromina (Truga), i a 19, per Agustí Codina. En dones, va guanyar Anna Bové, del Truga (21:04), seguida de la seua companya Maria Bertran (22:25) i d’Angelica Damon (22:29). També hi va haver una marxa popular i carreres infantils, que van reunir més de 600 participants.