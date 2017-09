De la retirada a competir en dos Mundials alhora

Dani Marzo i Jesús Pérez participaran en eslàlom i descens a Pau

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Els lleidatans Dani Marzo i Jesús Pérez van camí de completar la millor temporada de les seues carreres esportives. Després de sospesar fins i tot la retirada de l’elit, després de quedar-se per segona vegada a les portes d’uns Jocs Olímpics, el palista de Ponts i el d’Organyà s’han superat i la propera setmana a Pau competiran en dos Mundials alhora, el d’eslàlom i el de descens esprint, dos disciplines de les aigües braves que en terres franceses tornaran a coincidir en un mateix escenari, com també passarà d’aquí a dos anys a la Seu d’Urgell.“Realment no m’esperava estar aquí