L’Actel buscarà la final de la Lliga Catalana sense Karena

Pateix una inflamació al genoll que l’obligarà a fer repòs dos dies

Mike Karena es perdrà demà el partit davant del CB Prat, en el qual l’Actel Força Lleida buscarà la classificació per a la final de la Lliga Catalana de LEB. El pivot neozelandès, que ja va ser baixa per precaució diumenge passat en el Trofeu Ciutat de Lleida disputat davant l’Osca, pateix una inflamació al genoll esquerre que no presenta més importància i que només el mantindrà un parell de dies apartat de l’equip. “Pateix únicament una sinovitis sense més afectació que el genoll, que és estable. L’hem punxat per treure-li líquid sinovial i amb un parell de dies de