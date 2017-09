La ciutat de Cervera, segons Marc Márquez

El pilot repassa quins són els seus racons i activitats favorits a la ciutat

"Hola amics! Avui vull parlar-vos de la meua ciutat natal, Cervera. Es tracta d’un municipi a prop de Lleida i sé que alguns el coneixeu pel que us vaig explicant de tant en tant. Per a mi és un lloc molt estimat, i si m’acompanyeu veureu que té molts encants i que us agradarà visitar-lo.El lloc d’origen d’un sempre és un lloc especial per a qualsevol, però a més en el meu cas Cervera m’aporta dos coses que valoro molt: d’una banda molta tranquil·litat, possibilitat de desconnectar, etc. i per un altre és un lloc ideal per poder entrenar físicament (sortir en bici, anar a córrer...) i practicar tota mena de disciplines del motociclisme, ja que té molts circuits relativament a prop.A més, tant a Cervera com a tota la zona de Lleida hi ha un gran ambient moter, precisament això és el que va introduir a la meua família i, per tant a mi, al món de les motos. Per aquest motiu és el lloc ideal per mantenir els peus a terra i no canviar l’estil de vida ni d’entrenament que m’ha ajudat a arribar fins aquí.Viure en una ciutat petita té com a avantatge que tots ens coneixem, el que permet que els més petits poden ser pel carrer o pel parc sense que ningú els hagi d’estar vigilant. Recordo que quan era petit solia anar pel passeig que hi ha davant de l’escola i passava allà la tarda, amb el meu germà i els meus amics, jugant a tota mena de jocs o anant amb bicicleta.Cervera no és gaire gran i hi ha diversos bars que estan molt ben repartits en els que es pot passar una bona estona. Si a més de prendre unes tapes es vol disfrutar d’un bon ambient moter, una bona opció és el “Nobadis” (antic Bona Teca), allà és on s’ajunten molts membres del Official Fan Club Marc Márquez 93 per veure les curses els diumenges. Si us passeu per allà, veureu que com en totes les ciutats petites, la gent és propera, amable i es preocupa pels altres. A mi molts em saluden, d’altres em pregunten pel Mundial, per l’última cursa... i alguns em demanen fotos. La gent és molt afectuosa però també respectuosa, cosa que s’agraeix.També és un lloc ideal per entrenar. Fa un temps vam parlar amb l’ajuntament i li vam donar una ruta que solc fer amb l'Álex perquè tot aquell que volgués s’apuntés a fer-la. És una ruta circular de gairebé 24 km. pel que es pot fer en un matí. Hi ha una altra ruta més curta de 10 km. que us pot venir de gust provar si voleu quelcom més suportable. Us deixo els links, i potser ens creuem un d’aquests dies! (Hi ha molts llocs i plans imprescindibles a Cervera: fer un volt per la muralla de l’època medieval, visitar l’Església de Santa María i el seu campanar, o l’edifici de la universitat... són algunes de les visites que no et pots perdre.Després tenim “L’Aquelarre”, és una festa tradicional de Cervera que se celebra l’últim cap de setmana d’agost. Té una part d’espectacle teatral i focs, i una altra de música amb concerts. Des que estic en el Mundial no he pogut anar gairebé mai perquè normalment coincideix amb el GP de la Gran Bretanya (com aquest any), però la temporada passada sí que vaig ser amb els meus amics de tota la vida i m'ho vaig passar genial. És sorprenent, ho recomano a tothom.Esclar que si us agraden les motos, us convido sens dubte a veure l’exposició que hi ha al museu. Allà podeu veure de prop les motos que he tingut al llarg de la meua carrera esportiva, incloses les 3 MotoGP amb les quals he guanyat els mundials.Si us he convençut per visitar Cervera, estic segur que ho passareu genial. A l’hivern hi sol haver molts dies amb boira així que millor vindre quan no faci tant fred. Dos bones èpoques serien per Setmana Santa, per veure “La passió de Cervera” o a finals d’agost, quan se celebra L’Aquelarre.Quan arribeu a Cervera espero que us sentiu tan bé com jo quan la trepitjo després de tornar d’un Gran Premi. Estar a casa sempre és una sensació agradable. Encara que estem acostumats a viatjar molt i tenir el nostre petit motorhome dins del pàdoc, casa només hi ha una, i en el meu cas aquesta és Cervera."