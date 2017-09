El lleidatà Miquel Solé ha fet 57 maratons en 6,5 mesos

Corre sol, sense assistència i n’enllaça 3 en 5 dies com a homenatge a l’atleta popular

L’anomenen l’atleta dels rècords i no és per a menys. El corredor lleidatà d’ultrafons Miquel Solé acumula en els últims sis mesos i mig un total de 57 maratons (ahir va arribar a aquesta xifra), des que va començar el 4 de març passat. A aquest nou desafiament l’ha anomenat “Repte sense fi” perquè no s’ha proposat arribar a una xifra concreta ni tampoc s’ha fixat una data per continuar enllaçant recorreguts de 42 km. “Estic corrent les maratons en solitari, sense assistència ni ajuda externa i això no ho ha fet ningú a Espanya. Porto un GPS en el qual queda registrat que completo totes les maratons”, explica aquest atleta pertanyent al CN Lleida i membre de l’associació atlètica Trotallunàtics, que ahir mateix va complir 53 anys i ho va celebrar completant la seua marató número 57 des que va iniciar el repte. “He fet una marató cada 3 dies, de vegades cada 2, ara estic a punt de fer-ne 3 en 5 dies, i els mesos de juny, juliol i agost, nou en cadascun d’ells. I en 13 de les 57 vaig córrer després de treballar 8 hores i sense menjar. Totes les he acabat en poc més de 3 hores i només en dos vaig superar les quatre, però és que aquells dies, en ple estiu, vaig córrer amb temperatures de 35 i 37 graus”, es justifica aquest atleta que es denomina a si mateix “un corredor popular i el motiu d’aquest repte és, precisament, fer un homenatge a tots els corredors populars que, sense ser d’elit, arriben a fer coses increïbles”. Solé recorda que “fa dos anys ja vaig voler fer aquest repte i vaig haver de parar quan havia fet trenta maratons, una cada tres dies, perquè vaig haver d’atendre els meus pares que van ser intervinguts quirúrgicament”.

Ha perdut tres quilos des del març quan va iniciar el repte, però allà es va parar la bàscula segurament perquè no va precisament sobrat de pes, ja que fa 1,82 metres i pesa ara mateix 62 quilos. Lamenta que el seu repte tan personal no tingui una difusió més gran. “Si això ho fes algú de Barcelona o Madrid segur que tindria una gran repercussió. Del que estic content és que el meu repte s’ha fet viral a les xarxes socials i els ànims de la gent és el que em dóna la motivació per seguir”, destaca l’atleta.

Miquel Solé s’ha destacat per reptes que han tingut com a tema de fons, sobretot, la promoció de la Seu Vella. El 2014 va córrer mil quilòmetres durant dos setmanes, el 2011 va completar 365 mitges maratons en un any i el 2009 va fer 100 km al voltant del monument.