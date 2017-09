Exhibició d’Arnau Farré a la presó

El campió d’Europa estarà acompanyat per Marc Cots

Arnau Farré aparcarà aquest dissabte la competició d’alt nivell per oferir una exhibició davant d’un públic diferent de l’habitual, ja que seran els presos del Centre Penitenciari de Ponent els que ocuparan les grades. Al lleidatà, que recentment s’ha proclamat campió d’Europa, li van proposar participar amb una exhibició de trial en els festejos de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de totes les presons, que va acceptar encantat. “És una cosa que no acostumo a fer i en un lloc que no és gens habitual, però em va semblar una bona oportunitat”, va indicar el lleidatà.Farré estarà