Mollerussa premia el rècord de la Mitja Marató amb 500 €

Celebra el 30è aniversari convidant-hi els guanyadors de totes les edicions

La Mitja Marató de Mollerussa viurà el proper 25 d’octubre l’edició número 30 i el club organitzador, l’Associació Atlètica Xafatolls, ha preparat una gran festa, segons explica el president del club, Juli Niubó. “Trenta anys vol dir que hi ha hagut una continuïtat, és la Mitja més antiga de les que es disputen a Lleida i per aquest motiu hem volgut fer una festa grossa”, assenyala. Entre les novetats destaca un premi de 500 euros per a l’atleta que sigui capaç de batre el rècord de la prova que, en el cas de la carrera masculina, “és una marca de