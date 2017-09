El Lleida, pioner en l’ús de la senyera

La va incloure al seu escut el 1947, quan en els de la majoria de clubs catalans, com el Barça, el Badalona o el Sabadell, estava prohibida per la dictadura franquista

El Lleida Esportiu jugarà davant l’Atlètic Saguntí amb la samarreta de la senyera com a mostra de suport al Govern després dels últims registres i detencions. Precisament, el Lleida va ser pioner en l’ús de la senyera quan aquesta estava prohibida pel franquisme. En aquest sentit, el club lleidatà va ser un dels primers que van lluir les quatre barres durant la dictadura, ja que les va incloure al seu escut el 1947.Quan el Lérida Balompié i el CD Leridano es van fusionar el gener d’aquell any, fundant la UD Lérida, es va adoptar per al nou club l’escut del