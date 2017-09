“Sé que cometre un error ara seria un desastre”

Marc Màrquez diu que la tornada de Rossi després de la lesió “no canvia res”

Marc Màrquez va reconèixer ahir que, a falta de cinc carreres per tancar l’any i amb la classificació tan ajustada, “cometre un error ara podria suposar un desastre”, mentre que va explicar que la tornada de Valentino Rossi “no canvia res” pel que fa a la manera d’encara la prova. “La batalla és calenta. Només queden cinc curses i estic igualat a punts amb Dovi, però Viñales també és a prop, Valentino ha tornat i Dani no és tan lluny. Continuarem apretant fins al final. De moment som a Aragó, una de les meues pistes favorites. Cada any m’he sentit