Un torneig amb llista d’espera

L’equip de l’ICG Software va vèncer ahir en la segona edició de la Ryder Cup lleidatana a l’imposar-se per 19,5 a 10,5 al d’Atlas Energia || Els professionals Gerard Piris i Toni Farreras, els capitans

L’equip d’ICG Software va revalidar ahir el seu títol a la Ryder Cup ICG-Atlas 2017, que es va disputar a les instal·lacions del Raimat Golf Club, a l’imposar-se per 19,5 punts a 10,5 al d’Atlas Energia. El torneig, que es va estrenar l’any passat, també amb el triomf d’ICG Software, és una rèplica de la prestigiosa Ryder Cup que disputen jugadors dels Estats Units i d’Europa.

La competició va reunir 120 jugadors, 60 per equips, entre socis del club i personalitats procedents del món empresarial, polític, esportiu i de la comunicació. Entre els jugadors convidats no va faltar un clàssic, l’exagent futbolístic lleidatà Josep Maria Minguella. Dos jugadors professionals, Gerard Piris i Toni Farreras, van capitanejar els equips d’ICG Software i Atlas Energia, respectivament.



La competició la disputen cada anys els equips de les dos empreses lleidatanes, amb 60 jugadors cada un

El president del grup ICG, Andreu Pi, va destacar l’èxit que ha aconseguit el torneig amb només dos edicions. “És un torneig que té llista d’espera, perquè només podem acollir 120 jugadors,”, i va destacar “la il·lusió” amb la qual participen tots plegats. Per la seua part, el president d’Atlas Energia, Jsep Maria Solanes, va destacar que “la gent ve amb moltes ganes i hi ha un gran ambient. Tots volem guanyar”, va afegir.

Piris va celebrar que la seua ciutat organitzi un torneig com aquest perquè “és una forma que la gent s’atansi al club i conegui el nostre esport” i va recordar que ara té dos setmanes per preparar el seu gran objectiu de l’any, aconseguir la Targeta Europea.

Minguella, per la seua part, va elogiar el gran inici de temporada del Barça, que va personificar en Messi. “Canvien entrenadors, jugadors, però Messi continua sent decisiu.” No va voler polemitzar amb Josep Maria Bartomeu, que recentment va negar que li hagués advertit que Neymar se n’anava. “Neymar és història per al club i no gaire bona, pels temes judicials i per la forma com se n’ha anat.”