Venudes 1.719 entrades

El club despatxa el primer dia entre els abonats gairebé la meitat de les 4.000 localitats en venda anticipada per a la Copa || Si queda paper, a partir de dilluns podran comprar la resta d’aficionats

Els abonats del Lleida van comprar ahir 1.719 entrades, de les 4.000 que el club ha posat en venda anticipada per al partit de setzens de final de la Copa del Rei, ronda en la qual els de Gerard Albadalejo tindran com a rival un equip de Primera divisió dels que competeixen a la Champions o a l’Europa League.Ahir era el primer dia en què els abonats tenen exclusivitat per adquirir tantes localitats com vulguin, a un preu de 15, 20 o 30 euros, segons la zona de l’estadi que es tracti. Avui divendres és el segon i últim dia