Els autogols d’Aday i Iraizoz i un tercer de Luis Suárez donen un còmode triomf als blaugranes a Girona, que segueixen líders amb ple de punts || Ambient de festa a Montilivi, ja que es tractava d’un derbi català històric a la Primera divisió

El Barça, impulsat per dos autogols i la rúbrica de l’uruguaià Luis Suárez en el tram final, va sortir amb els tres punts de l’estadi Montilivi, en el primer derbi català entre els dos equips a la Primera divisió. Els futbolistes d’Ernesto Valverde, imparables en aquest inici de Lliga, van prolongar la ratxa: ja són sis victòries en el mateix nombre de partits per consolidar el seu domini en l’arrancada de la competició.

El Barcelona va tirar a terra l’entusiasme del Girona, que només ha sumat un dels dotze últims punts en joc i que acumula 422 minuts sense marcar. Ernesto Valverde i Pablo Machín, sabedors que el partit era el tercer per als seus jugadors en tan sols una setmana, van capgirar les respectives alineacions amb nombrosos canvis respecte als partits de l’última jornada. En l’onze titular del Barcelona, les absències més destacades van ser les de Gerard Piqué i Sergio Busquets.

L’equip blaugrana es va mostrar superior i va controlar el partit davant un conjunt local amagat darrere

Aquesta vegada, Valverde va deixar fora de l’onze titular Piqué i Busquets per donar-los descans

El partit va començar amb el guió previst. Des del primer minut, el Barcelona va ser l’amo de la possessió i el control, mentre que el Girona esperava la seua oportunitat al darrere, tancat en camp propi i sense capacitat per respondre a les escomeses visitants.

Els futbolistes de Valverde, amos i senyors de Montilivi, només van necessitar tres minuts per espantar la parròquia blanc-i-roja, que veia com el Barcelona arribava amb un cert perill fins a quatre vegades en els primers compassos del partit.

El primer acostament per als de Montilivi va ser en el minut 9. Després d’una bona jugada de Pere Pons, Aleix García va recollir un rebuig i, des de fora de l’àrea, va engaltar una pilota, que va sortir a córner. En la jugada següent, Douglas Luiz va disposar de l’ocasió més perillosa. Des de la frontal, el brasiler, el millor del Girona, va connectar un xut ras que Marc-André ter Stegen va desviar amb la punta dels dits.

Poc després d’aquesta doble ocasió local, va arribar el primer gol del Barcelona. Amb un potent xut de falta, Leo Messi, omnipresent en el partit d’avui, va forçar un córner botat per Ivan Rakitic. El croat va posar la pilota en el vèrtex de l’àrea, des d’on Jordi Alba va connectar un potent xut i la pilota va rebotar en Aday Benítez i va entrar fregant el pal dret de la porteria de Gorka Iraizoz (0-1).

El gol va donar encara més tranquil·litat al quadre blaugrana. Abans del descans, els visitants haurien pogut augmentat la diferència amb dos clares ocasions de Jordi Alba i Paulinho, que va tornar a demostrar la seua vàlua per gaudir de minuts de qualitat al centre del camp culer.

Superats per l’adversari i amb moltes dificultats a l’hora de trenar jugades en atac, els locals tan sols van tenir una ocasió clara després del gol dels d’Ernesto Valverde. Va ser en el minut 39, quan l’espigat davanter kenià Michael Olunga va rematar de cap fora després de rebre una bona centrada d’Aday Benítez.

La situació no va millorar per part del Girona després del descans. Leo Messi va malgastar un mà a mà davant de Gorka en la primera arribada del segon temps. En la jugada següent, Aleix Vidal va culminar una bona carrera amb una passada de la mort que Gorka Iraizoz va acabar per introduir-se a la seua pròpia porteria (0-2).

El Girona va provar de recompondre’s amb dos ocasions clares de Douglas Luiz i Michael Olunga, però va ser el Barcelona qui va tornar a colpejar. En l’enèsima pilota filtrada a l’esquena de la defensa local, Sergi Roberto va connectar amb Luis Suárez, que va afusellar Gorka Iraizoz per sentenciar el matx (0-3) i donar la sisena victòria consecutiva al FC Barcelona en el mateix nombre de partits de Lliga.