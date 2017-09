Kilian Jornet s’endú la Marató Pirineu amb rècord inclòs

El lleidatà acaba amb un temps de 3 h 44’28” passant per on va viure de nen

El lleidatà Kilian Jornet es va imposar ahir en la Marató Pirineu, una carrera de 45 quilòmetres amb 2.400 metres de desnivell positiu que va discórrer pel Parc Natural del Cadí Moixeró, i va establir a més un nou rècord de la prova, deixant-lo en 3 h 44’28”, més d’un quart d’hora millor que l’anterior plusmarca que posseïa el marroquí Ismail Razga, 4 h 01’58”, guanyador de l’anterior edició. Després de Jornet van creuar la meta de Bellver el francès Nicolas Martin (3 h 44’54”) i el nepalès Bhim Bahadur (3 h 46’52”). En dones es va imposar la neozelandesa Ruth Croft també en un temps rècord de 4 h 19’, seguida de la igualadina establerta a l’Alt Urgell Laura Orgué, en 4 h 25’. La prova recorria zones que Jornet coneix bé: va créixer molt a prop del circuit i fins i tot va passar durant la prova per l’escola a la qual anava de petit. Aquesta era l’última prova de carreres de muntanya de la temporada per a Kilian. “He corregut a casa, he passat pel refugi de Cortals d’Ingla, on pujava de petit; també per davant de la meua escola (Ridolaina, a Montellà); a cinc minuts d’on viu la meua mare...”, va comentar Kilian, que ara resideix a Noruega.

Kilian Jornet no va voler faltar a l’Ultra Pirineu. El 2016 no hi va poder acudir perquè estava immers en el primer intent d’ascendir l’Everest, que finalment va ajornar i va aconseguir, dos vegades, el maig passat. Aquest any es va decantar per participar a la Marató. Només una setmana després de guanyar amb rècord inclòs la Salomon Glen Coe Skyline, va prendre la sortida a la plaça Major de Bellver en els 45 quilòmetres del Marató Pirineu, que va comptar amb una participació de luxe com Tòfol Castanyer o Tom Owens, vuitè a la meta.

La prova reina era l’Ultra Pirineu, de 110 km i 6.800 metres de desnivell positiu, en la qual es va imposar el lleonès Pablo Villa. En un duel final amb el rus Dmitri Mitiaev, el corredor de Salomon es va emportar el triomf amb un temps de 12 h 30:19. Mitiaev va ser segon a tres minuts (12h33:46). El francès Aurelien Dunand-Pallaz va completar el podi (12h44:15).

En categoria femenina va vèncer Maite Maiora amb un temps de 14 h 22:19, la més forta de les competidores.