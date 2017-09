«És l’any del Lleida»

Antoni Gausí. Un dels jugadors que van aconseguir l’ascens amb el Lleida a Primera el 1950 parla amb SEGRE de la seua etapa com a futbolista i president, com era el futbol en aquella època i la situació actual del Lleida Esportiu

Parlar d’Antoni Gausí és parlar de la història viva del Lleida. Al costat de deu herois més va formar l’equip del primer ascens de la Unión Deportiva Lérida a Primera per fitxar pel Reial Madrid, que començava a muntar un equip de llegenda amb Alfredo Di Stéfano com a figura. Poc va durar la seua aventura a Chamartín, la mili es va encarregar que jugués poc per, finalment, recalar al Celta, on va mostrar el seu millor futbol. Xarrem amb ell sobre el futbol d’abans i el d’ara i de les aspiracions d’un Lleida Esportiu que ha començat amb bon