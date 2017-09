La Federació prohibeix al Lleida jugar amb la samarreta de la senyera

L’equip perd davant de l’At. Saguntí el seu primer partit de la temporada (0-1)

El Lleida ha perdut el seu primer partit de la temporada, en caure’n 0-1 davant de l’At. Saguntí, en un partit marcat per una insòlita decisió de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que ha prohibit als lleidatans jugar, tal com tenien previst, amb la samarreta de la senyera.

Tot just arribar a l’estadi, l’àrbitre, el murcià Campoy Candela, ha comunicat als responsables del club que, per ordre de la Federació Espanyola, tenien prohibit jugar amb la samarreta amb els colors de la bandera de Catalmuya, amb l’advertiment de què, si no feien cas a aquesta prohibició, el partit no se jugaria.

A més, l’At. Sagunti, malgrat que el Lleida l’havia informat del color de la samarreta que anaven a utilitzar, s'ha desplaçat a Lleida només amb el seu primer uniforme, la samarreta del qual és de color roig. Davant d’aquesta tessitura, el Lleida ha disputat el partit amb la seua habitual samarreta de color blau.

El club també s’ha negat a firmar l’acta del partit, perquè els col·legiats no han fer constar en ella que els havien prohibit jugar amb la samarreta de la senyera.

Durant el partit no només s’han lfet càntics d’"indepencia" als 17 minuts del partit, també en el descans i al final del mateix, entre crits de "votarem, votarem" i una forta xiulada als col·legiats cada vegada que entraven o sortien del camp. Al final del partit, els jugadors s’han posat la samarreta prohibida i han anat a saludar els aficionats de Gol Nord.

Pel que fa al partit, s’ha decidit amb un gol d’Álex Felip al minut 81 i tot i que el Lleida ha tingut més ocasions que el seu rival i ha pogut empatar amb sengles rematades de Mustapha (86) i de Nierga (93) ha sumat la seua primera derrota de la temporada.