‘Pole’ de Viñales, Rossi tercer i Màrquez cinquè

El lleidatà té dos caigudes i l’italià sorprèn 22 dies després del seu accident

El pilot català Maverick Viñales (Yamaha) va aconseguir ahir la pole, cinquena de la temporada, per a la carrera de MotoGP del Gran Premi d’Aragó, just davant del balear Jorge Lorenzo (Ducati) i del seu company d’equip, l’italià Valentino Rossi (Yamaha), que tornava al Mundial després de patir un accident en el qual es va trencar la tíbia i el peroné. El lleidatà Marc Màrquez, que no es quedava fora de la primera línia des del Gran Premi de Catalunya, va haver de conformar-se amb la cinquena plaça a la graella de sortida després de patir dos caigudes, una en els últims minuts que li va impedir millorar els seus temps.

Després d’encadenar quatre poles seguides a Alcanyís en els seus quatre anys a MotoGP, ahir una relliscada de la roda de davant va obligar Màrquez a renunciar a la ratxa. Malgrat dominar els entrenaments i la sessió de classificació, una caiguda li va impedir millorar el seu temps i el va deixar al cinquè lloc de la graella per avui (14.00 hores, Movistar). La seua desil·lusió per la tornada a la realitat, per perdre el seu halo al circuit de casa, era evident. “Se’m nota més seriós perquè ha sigut error meu. Per això estic enutjat. A Viñales el veig fort, crec que és el favorit de cara a la carrera”, va dir el de Cervera. Després va elogiar Rossi. “És sorprenent. No pel nivell de velocitat, perquè al final la velocitat no la perds, sobretot, pel risc. Sap que si té tíbia i peroné, cap altra caiguda no ha de ser bona. És gestionar el nivell de risc.”

Per la seua part, Àlex Màrquez en Moto2, que partirà des de la tercera plaça darrere del portuguès Oliveira i l’italià Pasini, va dir que en la cursa d’avui “no hi haurà objectiu”, únicament “sortir a disfrutar”.

En Moto3, Jorge Martín va fer la pole, seguit de l’italià Bastianini i d’Arón Canet.