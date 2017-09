Derrota grotesca

La Federació Espanyola prohibeix al Lleida jugar amb la samarreta de la senyera sota amenaça de suspendre el partit || L’equip, sense merèixer-ho, perd davant de l’At. Saguntí el primer encontre de la temporada

La tensa situació política que es viu al país, amb un Govern espanyol que sembla capaç de tot per tal d’impedir que els ciutadans dipositin un vot en una urna diumenge vinent, va tenir ahir el seu propi capítol al Camp d’Esports, on es va viure un autèntic esperpent. La Federació Espanyola de Futbol (RFEF), apel·lant únicament a l’“ordeno y mando”, va prohibir al Lleida que jugués davant de l’At. Saguntí amb la samarreta amb els colors de la senyera, sota amenaça de suspendre el partit. Una samarreta amb la qual el Lleida, per exemple, ja va jugar fa cinc