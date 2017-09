Tàrrega i Mollerussa s'ho reparteixen

El Tàrrega i el Mollerussa (1-1) van protagonitzar un partit dur en el qual els locals van acabar amb deu i els visitants amb nou.

El Tàrrega va començar dominant una primera part que va acabar sense gols, gràcies a la gran actuació dels dos porters i a la poca activitat ofensiva del quadre visitant.

A la segona meitat, el Mollerussa va aprofitar que el Tàrrega va avançar les línies per crear contraatacs, un dels quals es va acabar en gol (0-1, 58). El Tàrrega però, no es va rendir i va aconseguir empatar el partit al 80. En el tram final, l’àrbitre va anul·lar un gol al Tàrrega, que havia donat per bo.