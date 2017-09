Lleida TV emetrà sis partits del Vila-sana a l'OK Lliga

La presentació d’aquest dijous i cinc partits a casa de la Lliga fins al desembre

© Ramon Porta, al centre, ahir al pavelló on s'ultimen les obres per acollir l'OK Lliga.

L’històric debut d’un equip lleidatà femení en la màxima categoria de l’hoquei sobre patins espanyol podrà veure’s a través de Lleida TV. Les càmeres de la cadena del Grup SEGRE gravaran sis partits del Vila-sana aquesta temporada. El primer, el que tindrà lloc aquest dijous en la presentació de la plantilla davant del Voltregà, vigent campió d’Europa, i els altres cinc corresponents a les jornades de Lliga a casa fins al desembre.

Aquests cinc partits de Lliga, tots a casa, seran davant del Reus Deportiu (primera jornada i debut en l’OK Lliga el 14 d’octubre), Sferic Terrassa, Voltregà, Bigues Riells i Alcorcón (9 de desembre).



Les obres del pavelló ja són a la recta final i la il·luminació estarà a punt dijous contra el Voltregà

Els partits s’emetran en diferit dissabtes a la mitjanit (00.00 hores) i diumenges a les 12.15 del migdia. La narració dels esmentats partits anirà a càrrec del periodista Josep Felis i els comentaris i anàlisi tècnica els farà l’exjugador del Llista Lluís Rodero.

D’altra banda, l’ajuntament de Vila-sana ultima les obres per a la renovació completa de la il·luminació del pavelló on es jugaran aquesta temporada els partits de l’OK Lliga Femenina. Les obres tenen un pressupost de 72.396,72 euros i dotaran el recinte d’una visió més gran amb 800 lux d’enllumenat led, la qual cosa permetrà retransmetre partits per televisió. Aprofitant aquestes obres, que s’allargaran fins aquesta setmana, també s’han adequat les quatre portes d’emergència.

En aquest sentit, l’ajuntament ha de remetre a la Federació Espanyola un certificat que garanteixi les mesures de seguretat després de les reformes fetes. Un altre dels aspectes en els quals treballa el consistori és augmentar la capacitat de les grades.

El president del Vila-sana, Ramon Porta, va dir ahir que confia que “les obres estiguin enllestides per a aquest dijous, dia de la presentació. M’han assegurat que serà així”.