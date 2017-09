Lleida obre el Mundial

Els sis palistes lleidatans debuten avui en les proves per equips d’eslàlom i de descens || Demà es disputaran les primeres eliminatòries individuals

Els sis palistes lleidatans presents en el Mundial d’eslàlom i de descens, que es disputa a la ciutat francesa de Pau fins diumenge, debuten avui en competició amb les proves per equips, en les quals parteixen amb opcions de medalla després del nivell que van demostrar en l’última cita de la Copa del Món de la Seu d’Urgell. D’altra banda, a partir de demà, començaran les eliminatòries de les proves individuals, en les quals també hi haurà els sis lleidatans.Avui, a les 09.00, es disputarà la final per equips en C1 masculí, on Miquel Travé i Dani Marzo formaran el