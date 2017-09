Oriola admet que el preu que va pagar el Barça “és una pressió afegida”

© Oriola, segon per l’esquerra, ahir, amb Heurtel i Hanga.

“Som el Barça i des del primer dia hem de marcar un camí i lluitar per tots els títols. Esperem créixer a poc a poc. Estic segur que arribarem al màxim de les nostres possibilitats. Cal recuperar el factor Palau i que això sigui un fortí”, va apuntar el lleidatà Pierre Oriola.

El FC Barcelona Lassa va presentar ahir davant dels mitjans un Pierre Oriola, un Thomas Heurtel i un Adam Hanga que van expressar la seua ambició en una temporada en la qual volen canviar el rumb de la secció.

Els tres nous fitxatges van coincidir en la gran oportunitat que representa en les seues carreres el fet d’haver aterrat al Palau. Per a Oriola, “és un somni fet realitat”, encara que va admetre que “també hi ha una pressió afegida pel preu que han pagat per mi”.

Tanmateix, el pivot de Tàrrega està disposat a seguir amb la seua progressió i aprofitar al màxim l’oportunitat. “Tot ha anat molt ràpid. He passat de la LEB a jugar finals, guanyar una Lliga ACB, guanyar una medalla amb Espanya... Costa assimilar-ho, però estic molt content”, va confessar.

Hanga va assenyalar que “ha estat un estiu molt llarg”, amb referència a les complicades negociacions per al seu fitxatge, però va assegurar que “per fi sóc aquí”.