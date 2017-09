“Si segueixes guanyant, tot és de color de rosa”

Valverde no vol eufòries i adverteix del nivell de l’Sporting, rival d’aquesta nit

Ernesto Valverde va assegurar ahir que els elogis que rep després de la bona arrancada de temporada són perquè els resultats han acompanyat i fa que tot es vegi “de color de rosa”, per la qual cosa va afegir que han de guanyar avui (20.45, beIN Sports) l’Sporting de Portugal en la segona jornada de la Lliga de Campions perquè continuï sent així. “Sé quin soroll mediàtic genera el FC Barcelona i sé que si guanyes tot és de color de rosa, i si no guanyes és al revés. Sempre s’ha de tornar a guanyar perquè segueixi així”, va assenyalar.