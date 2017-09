Ajornada la Cursa de Sant Miquel pel referèndum

Al dia 15, al no poder disposar de Guàrdia Urbana ni Protecció Civil

La Paeria ha decidit suspendre la Cursa de Sant Miquel, que s’havia de celebrar aquest diumenge, 1 d’octubre, a causa del referèndum, ja que no pot destinar aquell dia agents de la Guàrdia Urbana ni tampoc podran acudir-hi efectius de Protecció Civil, tal com requeria la prova per garantir-ne la seguretat i el bon funcionament. La nova data fixada per l’organització és el 15 d’octubre.

Els organitzadors –el col·lectiu Bordeta.net i l’associació de veïns del barri dels Magraners– van ser informats ahir de la suspensió a quatre dies de la celebració de la prova. “Per la situació d’excepcionalitat que estem vivint aquests últims dies i per motius totalment aliens a nosaltres, la Cursa Cafè dels Artistes Sant Miquel, ens hem vist obligats a posposar la celebració d’aquesta al proper dia 15 d’octubre, a les 10.00 hores”, segons el comunicat que van fer els organitzadors.

Pel que fa a Iter5, l’empresa encarregada de les inscripcions i del cronometratge, va informar que les inscripcions fetes fins ara continuaran sent vàlides, però a tots aquells que no puguin participar en la nova data, el 15 d’octubre, i que així ho comuniquin, se’ls tornarà l’import de la inscripció. Altres carreres, com la del Caragol de Linyola, ja van avançar a dissabte la prova a causa de l’1-O.

Els Veterans del Borges perden el partit per col·laborar amb l’1-O

L’equip Veterans del Borges de futbol, que havia de disputar diumenge un partit de Lliga a Montsó, ha perdut els tres punts al no atendre l’organització la seua petició d’ajornar el partit per poder col·laborar amb la celebració del referèndum.