La Reial Societat, el rival

El Lleida acull sense eufòria el resultat del sorteig, ja que les preferències eren Madrid, Barça i Atlètic || L’anada es jugarà el 25 d’octubre al Camp d’Esports i la tornada, el 29 de novembre

La Reial Societat, que juga la competició de l’Europa League, serà el rival del Lleida Esportiu als setzens de final de la Copa del Rei, segons el resultat del sorteig que es va celebrar ahir a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid), seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol. Aquesta eliminatòria, que es disputarà a doble partit, es jugarà el 25 d’octubre l’anada al Camp d’Esports, en horari pendent de decidir (encara que és possible que es jugui el 26, dijous, ja que la Reial podria jugar aquella setmana dilluns el partit de Lliga), i el 29 de novembre (tot i que podrien ser el 28 o el 30, depenent de la televisió), la tornada, a Anoeta.

El Lleida, amb la plantilla i l’staff tècnic al complet seguint en directe per televisió el sorteig, va reaccionar sense eufòria quan va conèixer el rival, ja que les preferències eren Reial Madrid, Barça i Atlètic. Tanmateix, tots van coincidir que el Camp d’Esports ha de ser una gran festa, perquè fa quatre anys que no ve a jugar un Primera divisió des que va tocar el Betis a la Copa la temporada 2013-2014, i també hi va haver opinions generalitzades que hi ha opcions d’eliminar el conjunt donostiarra, malgrat la diferència de categories.

Val a recordar que el Lleida ja ha venut les 4.000 entrades que va posar a la venda anticipada per a un aforament total de 12.748 localitats i, a partir de dimecres que ve, 4 d’octubre, començarà a vendre la resta a un preu que el club donarà a conèixer dilluns o dimarts. Serà, lògicament, superior a la venda anticipada (eren 30, 20 i 15 euros, i 10 euros per als abonats), però inferior a si hagués tocat Barça o Madrid (eren 60, 45 i 30 euros).

La Reial Societat ja ha fet una petició al Lleida d’entre 400 i 500 entrades per al partit d’anada, mentre que el club lleidatà té intenció de demanar-ne en principi unes 150.

A l’expedició, formada per divuit jugadors, figura el porter Diego Rivas, que no es va entrenar dimecres i que arrossega molèsties a l’esquena. Ahir sí que va poder exercitar-se i tot fa indicar que si viatja, tal com va confirmar el tècnic Gerard Albadalejo, és perquè està disponible.

La plantilla viatja a concentrar-se avui amb Diego Rivas amb molèsties

La plantilla del Lleida es desplaça aquest matí cap al lloc de concentració a l’Hotel Portal del Caroig, situat a la localitat valenciana d’Énguera, abans de visitar demà l’Ontinyent (18.00 h).