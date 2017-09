Reptes d’altura

El Cadí la Seu, un clàssic ja de la Lliga Femenina, afronta la quinzena temporada a l’elit amb la Copa i el ‘play-off’ com a grans objectius || L’equip estrena entrenador, Bernat Canut, i ha incorporat fins a set jugadores

El Cadí la Seu, el segon equip més veterà de la Lliga Femenina amb quinze temporades, només superat pel campió Perfumerías Avenida, arranca una nova aventura a l’elit amb moltes novetats a la plantilla i amb dos reptes molt ambiciosos: classificar-se per primera vegada per a la Copa de la Reina i tornar a jugar el play-off, dos objectius que ha vorejat les dos últimes campanyes.Amb Bernat Canut ascendit a primer entrenador per suplir Joan Carles Pié, baixa per malaltia, el quadre urgellenc ha renovat de dalt a baix la plantilla, una cosa a la qual ja està acostumat, perquè