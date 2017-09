Estrena sota mínims

L’Actel Força Lleida obre avui la temporada a la pista del Barça B sense Karena ni Derksen || El nord-americà s’ha fracturat un dit del peu i estarà entre dos i tres mesos de baixa

L’Actel Força Lleida afronta aquesta tarda (18.00) l’estrena de lliga a la pista del Barça B sense dos dels quatre fitxatges d’aquesta temporada, Mike Karena i Tim Derksen. El pivot neozelandès continua amb molèsties al genoll esquerre i ha quedat descartat per precaució, mentre que l’aler nord-americà es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret a l’entrenament de dijous passat i estarà entre dos i tres mesos de baixa. Dos absències molt significatives que obligaran Borja Comenge a resituar diferents jugadors, una cosa que ja ha hagut de fer en els últims amistosos en què Karena ha estat apartat per lesió. “És una cosa que va amb la nostra professió. La passada temporada ja en vam tenir un clar exemple. Les coses passen i ens continuaran passant. A veure quina resposta donem al partit”, va afirmar un resignat Comenge, que ha convocat els quatre vinculats de l’Alpicat per al duel d’aquesta tarda.

Serà una oportunitat més per al jove pivot estonià Ilja Stankevits, que en els últims partits de pretemporada ja ha assumit el protagonisme de suplir la baixa de Karena, igual que Kregor Hermet, que passa a jugar de 5, mentre que Brano Djukanovic haurà de fer el mateix a la posició d’aler per fer torns amb Miki Feliu.

“Ara tocarà veure si els joves ens poden ajudar, i serà un argument més per sobreposar-nos a aquests problemes”, va afirmar el tècnic, que veu un enfrontament molt complicat, sobretot pel nivell del Barça B, que podrà comptar amb els tres jugadors que estan en dinàmica de primer equip, com el cas de Marc Garcia, Kurucs i Gerun, ex del Força Lleida, que elevaran, i molt, el nivell de l’equip blaugrana. “No sabem si jugaran, creiem que sí, perquè el primer equip ja haurà jugat, però hem de centrar-nos en nosaltres”, va afirmar Comenge.

El club espera més proves abans d’acudir al mercat

La directiva de l’Actel Força Lleida està pendent de conèixer els resultats de la ressonància magnètica a què s’ha sotmès Mike Karena abans de decidir si acudeix al mercat per reforçar l’equip. “Cal fer números, però això no depèn de mi. Bé és cert que tenim una plantilla curta, i al perdre dos jugadors hauríem de fer un plantejament, però no sabem els resultats de les proves de Karena i haurem d’esperar”, va afirmar Comenge.