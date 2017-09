Victòria d'or a Ontinyent

El Lleida en guanya 0-1 gràcies a un gol d’Iván Agudo en el temps afegit i quan estava jugant amb deu per expulsió de Mousa

El Lleida ha aconseguit aquesta tarda sumar tres punts d’or en imposar-se per 0-1 en el camp de l’Ontinyent, en un partit en el qual ha jugat els últims 20 minuts amb un jugador menys per l’expulsió, per doble amonestació, de Moussa. El gol del Lleida ha arribat fruit d’un penal en el temps afegit, que Iván Agudo ha transformat en el gol del triomf. El Lleida suma 12 punts després d’aconseguir la tercera victòria en set jornades, en les quals només ha perdut un partit i se situa quart de forma provisional, en espera que es completi la jornada diumenge.

El Lleida ha fet mèrits per aconseguir la victòria molt abans. El primer temps ha estat seu, s’ha mostrat molt sòlid en defensa, sense deixar oportunitats a l’Ontinyent i ha tingut diverses opcions de gol. Javi López ha rematat alt en el minut 9, Nierga ha fregat el pal amb un rematada el 15 i, al tall del descans, de nou Javi López ha pogut marcar, però el seu rematada s’ha estavellat en el lateral de la xarxa. Amb 0-0 s’ha arribat al descans.

En la segona part el partit se li ha començat a complicar al Lleida. Primer amb la lesió de Javi López en el minut 68 i després amb l’expulsió de Mousa, en el minut 72, per doble amonestació. Amb un jugador menys el Lleida ho ha passat malament davant de l’empenta de l’Ontinyent, que ha tingut alguna ocasió de gol. Però quan el partit semblava que anava a acabar sense gols ha arribat el penal a favor del Lleida, ja en temps de descompte. A més, l’Ontinyent també s’ha quedat amb deu per l’expulsió de Julen. Iván Agudo ha llançat el penal, la meta local i ex del Lleida, Álvaro Campos l’ha passat, però el rebuig ha arribat als peus del mateix Agudo, que ha marcat el 0-1 que segellava el triomf del Lleida.