Debut amb derrota

L’Actel Lleida cau a la pista del filial del Barça després d’un partit físic, que a més va decidir la qualitat individual || Les baixes de Karena i Derksen es van acabar notant

L’Actel Lleida no va tenir el debut somiat de la temporada i va perdre a la pista del filial del Barça, en un partit que finalment va decidir el físic i la qualitat individual dels blaugranes (76-69). Quan semblava que reaccionaven els lleidatans, sempre hi havia una resposta dels locals.Ogungbemi i Djukanovic van ser les dos úniques novetats al primer cinc inicial de la temporada, un número baix però obligat per les baixes de Karena i Derksen. Van repetir els ja coneguts per l’afició del capità Sutina, al costat de Martí i Mbaye. Però els primers minuts van ser de