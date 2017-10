El Cadí, amb la sort d'esquena

Actualitzada 02/10/2017 a les 10:20

L’equip urgellenc, que va arribar a estar 16 punts a baix, cau davant del Gipuzkoa malgrat capgirar el marcador i ja encadena set temporades debutant amb derrota

© Ariadna Pujol intenta salvar la defensa d'Ellen Nystrom abans que hagués de retirar-se per lesió al tercer quart del partit disputat al Magariños. Àrea 11

El Cadí la Seu no va poder trencar ahir el malefici i va tornar a perdre en una estrena de Lliga, i ja van set temporades consecutives. Les urgellenques no van poder batre el Gipuzkoa a Madrid, on aquest cap de setmana s’ha jugat tota la primera jornada de Lliga. Van tenir dos cares durant el partit: van estar 16 punts a baix i, després, van remuntar a la segona part i es van situar davant, si bé al final van acabar cedint per un ajustat 72-68. La derrota va ser encara més dolorosa, si és possible, perquè l’equip va perdre dos integrants més per lesió. Si ja no va poder comptar d’inici amb la capitana, Georgina Bahí, que en té per a sis setmanes per una ruptura muscular amb afectació del soli, ahir van caure Caitlyn Ramirez, al colpejar-se el genoll al segon quart, i Ariadna Pujol, que es va haver de retirar al tercer per un problema al genoll i que podria ser greu.



El Cadí va entrar malament al partit, sense la intensitat defensiva que el tècnic Bernat Canut havia reclamat la vigília per ser competitives. Un parcial de sortida de 5-0 ja va posar en alerta les lleidatanes, que ni d’aquesta forma van reaccionar. Superat l’equador del primer parcial, la diferència ja era de deu punts (16-6, m.7). Al segon període, la situació encara va empitjorar. L’equip lleidatà no trobava la manera de parar el joc interior donostiarra, especialment la nord-americana Lyndra Weaver, que va firmar 14 dels 19 punts a la primera meitat, clau perquè el Gipuzkoa aconseguís una màxima renda de 13 punts al límit del descans. Caitlyn Ramirez va establir el 37-25 amb el qual es va arribar a l’intermedi abans de quedar-se a la banqueta per lesió. Sense la nord-americana, el Cadí perdia més poder interior, cosa que va obligar Canut a buscar alternatives. Necessitava un revulsiu i aquest va arribar.



Va ser Andrea Vilaró, que afrontava el partit després de superar un esquinç de turmell i que va fer despertar l’equip amb sis punts consecutius, que, units a una cistella de Lo, van reduir les diferències a vuit punts, amb un parcial de 0- 8. Amb això, el tècnic de la Seu ja havia perdut Ariadna Pujol per lesió. Malgrat tot, el Cadí no es va rendir. Un triple de Kraker i cinc punts últims de Richards van situar un esperançador 46- 41 al final del tercer quart. Orgull Les lleidatanes van treure l’orgull a l’últim assalt i, a poc a poc, punt rere punt, van anar reduint el desavantatge fins a capgirar el marcador. Un triple de Kraker i dos tirs lliures de Boquete van obrar la remuntada (59-60), però el Gipuzkoa va tornar el cop amb sis punts seguits de Lara González, que van situar el 65-60 quan faltava minut i mig per al final. Va ser una diferència ja insalvable per a un Cadí que, malgrat l’infortuni en forma de lesions, va caure amb el cap ben alt.