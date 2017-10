L'esport es planta per l'1-O

Les federacions catalanes, a instàncies de la Generalitat, van suspendre les competicions a partir de les 14.00 hores

Afectacions

Les federacions esportives catalanes van decidir suspendre ahir les activitats davant dels fets que van tenir lloc a Catalunya i, en especial les de futbol i bàsquet, que són de les que tenen més federats, van emetre un comunicat en el qual justifiquen aquest ajornament per “la situació que avui viu Catalunya”, amb l’objectiu de “garantir el bon ordre de les competicions”. En concret, van ajornar tots els partits que havien de començar a partir de les 14.00 hores i van prendre aquesta decisió “seguint les recomanacions de la Secretaria General de l’Esport” de la Generalitat, segons una nota que van fer pública les dos organitzacions esportives. La nota de la Generalitat deia: “La Secretaria General de l’Esport insta federacions i clubs esportius catalans a suspendre la competició esportiva oficial d’aquesta tarda.” Les categories que no van quedar afectades per aquesta mesura van ser les estatals amb presència d’equips catalans, ja que en aquest cas depenen de les federacions espanyoles.En el cas de la Federació Catalana de Futbol, la suspensió, que va ser comunicada a les 13.30 hores, va afectar partits des de la categoria de Primera fins a Quarta catalanes, així com del futbol sala. No va afectar, en canvi, el futbol base, ja que els encontres es van disputar entre dissabte i ahir al matí. A més, durant la setmana havien comunicat als clubs que podien demanar l’ajornament d’un partit si era de comú acord entre els dos equips, segons va confirmar a aquest diari el vicepresident de la Federació i delegat territorial a Lleida, Jordi Terés. Durant la setmana es decidirà quines dates trien perquè es recuperin els partits ajornats. Una de les primeres federacions catalanes a pronunciar-se va ser la de patinatge, des de les 12.30 hores, i altres d’importants com la d’handbol també es van afegir a la petició de la Secretaria General de l’Esport. La federació catalana de pitch and putt, presidida pel lleidatà Víctor Moscatel, ja havia canviat amb temps les dates de les competicions en previsió de l’1-O.