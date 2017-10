L’esport va a la vaga

Nombrosos clubs de Lleida se sumen avui a l’aturada general en protesta per la violència exercida diumenge per Policia Nacional i Guàrdia Civil || L’Esportiu ajorna la venda d’entrades de la Copa

L’esport lleidatà pararà avui la seua activitat per afegir-se així a la jornada de vaga general que s’ha convocat a Catalunya, en protesta per la violència extrema i gratuïta que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil va exhibir diumenge per reprimir als col·legis electorals ciutadans que pacíficament participaven en el referèndum de l’1 d’octubre. La seua brutal actuació va provocar prop de 900 ferits a tot Catalunya. Clubs com el Lleida Esportiu, l’Associació Lleidatana d’Handbol, Club Bàsquet Pardinyes, Balàfia Vòlei i el CECELL, entre d’altres, van emetre comunicats de suport a la vaga i van anunciar que avui no